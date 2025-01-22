Американская Voyager подала заявку на проведение IPO

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Американская Voyager Technologies Inc., работающая в сфере космических технологий, готовится к проведению IPO.

Компания сообщила, что конфиденциально подала предварительную заявку на регистрацию IPO Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Потенциальный объем размещения, а также ценовой диапазон предложения акций пока не определены.

Проведение IPO будет зависеть от рыночных и других условий, отмечается в сообщении.

Компания, ранее известная как Voyager Space, сменила название 16 января, чтобы отразить в нем фокус не только на космических, но и на оборонных технологиях, а также на национальной безопасности.

Одно из подразделений Voyager работает над проектом коммерческой космической станции Starlab, которая должна стать одной и преемниц МКС на низкой околоземной орбите.