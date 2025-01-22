Поиск

Американская Voyager подала заявку на проведение IPO

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Американская Voyager Technologies Inc., работающая в сфере космических технологий, готовится к проведению IPO.

Компания сообщила, что конфиденциально подала предварительную заявку на регистрацию IPO Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Потенциальный объем размещения, а также ценовой диапазон предложения акций пока не определены.

Проведение IPO будет зависеть от рыночных и других условий, отмечается в сообщении.

Компания, ранее известная как Voyager Space, сменила название 16 января, чтобы отразить в нем фокус не только на космических, но и на оборонных технологиях, а также на национальной безопасности.

Одно из подразделений Voyager работает над проектом коммерческой космической станции Starlab, которая должна стать одной и преемниц МКС на низкой околоземной орбите.

SEC США МКС Voyager Starlab Voyager Technologies Inc Voyager Space
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ООН констатировали возвращение международного туризма к доковидному уровню

В ООН констатировали возвращение международного туризма к доковидному уровню

Защита оценила доходы бывших владельцев "Макфы" за 20 лет в 9,8 млрд рублей

Защита оценила доходы бывших владельцев "Макфы" за 20 лет в 9,8 млрд рублей

Дмитрий Патрушев призвал отраслевые союзы предупреждать рост цен на еду

Молдавия отметила, что "Газпром" не резервировал на февраль мощности для Приднестровья

Сахар подешевел до минимума с 2021 года

Сахар подешевел до минимума с 2021 года

Федеральная торговая комиссия США подала иск против Pepsi

Федеральная торговая комиссия США подала иск против Pepsi

В США обанкротился первый в этом году банк

ЦБ и НРД не поддержали банкротство Euroclear

ЦБ и НРД не поддержали банкротство Euroclear
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе275 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне21 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5740 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2135 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });