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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

ESA подписало соглашение с Airbus и Voyager Space об отправке своих астронавтов на Starlab после 2030 г.

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Европейское космическое агентство (ESA) подписало меморандум о взаимопонимании с аэрокосмической компанией Airbus и американской компанией Voyager Space об участии европейских астронавтов в миссиях на перспективной коммерческой станции Starlab после завершения эксплуатации Международной космической станции (МКС).

"ESA, Airbus и Voyager Space подписали меморандум о взаимопонимании, в котором излагается их сотрудничество на космической станции Starlab по завершении работы Международной космической станции", - говорится в сообщении на сайте ESA.

В рамках соглашения на станции будут осуществляться миссии европейских астронавтов и проводиться долгосрочные научные исследования, в которых будут использоваться европейские технологии: от робототехники до искусственного интеллекта.

В сообщении отмечается, что в будущем для полетов к станции и доставки на нее полезных грузов могут использоваться европейские пилотируемые и грузовые корабли.

Коммерческая космическая станция Starlab – это совместный проект французской компании Airbus и американской Voyager Space. Она станет одной из станций-преемниц МКС на низкой околоземной орбите после завершения ее эксплуатации в 2030 году. Подобно МКС, на ней будут проживать астронавты для проведения множества научных экспериментов и исследований в условиях микрогравитации.

Планируется, что станция будет выведена на орбиту в рамках одного космического запуска в 2028 году.

ESA Airbus Voyager Space Starlab
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