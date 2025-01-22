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Прибыль СПбМТСБ в 2024 г. выросла на 79%

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Чистая прибыль Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в 2024 году выросла по сравнению с 2023 годом на 79% - до 6,797 млрд рублей, при этом значительная часть доходов была сформирована за счет инфляции. Об этом рассказал журналистам её президент Игорь Артемьев.

В презентации площадки уточняется, что ее операционные доходы выросли на 66% - до 11,897 млрд рублей, в том числе процентные доходы - на 133%, до 6,391 млрд рублей.

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"В стране, к сожалению, довольно высокая инфляция. Банк России, финансовые власти борются с инфляцией, можно поддержать их и надеяться на лучшее. Но понятно, что так же, как и банки, мы тоже зарабатываем прибыль на высоких процентных ставках. Потому что часть денег находится в обороте, мы можем положить их на депозит при высокой ставке. В итоге на 133% у нас рост процентных платежей от тех коротких депозитов, куда мы направляем деньги. И вот фантастический результат, сумасшедший рост чистой прибыли на 79%. Однако мы понимаем, что значительная часть этих доходов сформирована за счет инфляции", - сказал он.

При этом Артемьев обратил внимание на органический рост показателей продаж биржи по всем категориям товаров, "единственное исключение связано с газом", отметил он. "Увеличилось количество проданных нефтепродуктов - на 20%, продано нефти больше на 4,8% несмотря на санкции, леса - на 9,8%, по углю стремительный рост - на 411%", - перечислил глава биржи.

Отвечая на вопрос, планирует ли СПбМТСБ проведение IPO, Артемьев сказал: "Вопрос тут заключается в том, нужны ли нам деньги? Сейчас они у нас есть, вы видите, какая прибыль. Чтобы инвестировать и развиваться, у нас достаточно имеющейся чистой прибыли, остающейся после выплаты дивидендов. Кроме того, у биржи есть резервы. Наши акционеры не высказывали идеи по поводу IPO, поэтому у нас сложился консенсус, что никакого IPO мы в ближайшее время проводить не будем".

СПбМТСБ
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