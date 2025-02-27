На СПбМТСБ в феврале объем торгов газом вырос с приходом морозов

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В феврале 2025 года объем торгов газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) составил 1,533 млрд кубометров, что более чем в полтора раза выше, чем годом ранее (978 млн куб. м), а также ощутимо больше, чем в январе 2025-го (1,205 млрд куб. м), свидетельствуют данные биржи.

По предварительным данным, после аномально теплого января (на 6 градусов теплее климатической нормы) февральская погода в России приблизилась к климатической норме (превышая ее всего на градус). Нормализация погодного фона способствовала росту оборотов на бирже.

С начала 2025 года на торгах заметна новая тенденция. Теперь основной объем продается не на торгах с поставкой "на месяц вперед", а на суточных.

В феврале на месячной сессии было продано 42% объемов за месяц, в январе - 38%, тогда как в 2024 году на месячных торгах продавалось в среднем 71% оборота.

С начала 2025 года на бирже продано 2,7 млрд куб. м газа (годом ранее было 2,3 млрд куб. м).

Максимальный годовой оборот торговли газом на СПбМТСБ был зафиксирован на бирже в 2017 году - более 20 млрд кубометров; в 2024 году объем торгов составил 9,3 млрд куб. м.

Как минимум все первое полугодие не стоит ожидать присутствия на торгах "Газпрома". На площадке выяснили, что концерн воздерживается от участия в биржевых торгах в связи с разделением цены для промышленных потребителей на два уровня - для промышленности и для энергетики. Тип потребителя корреспондируется с уровнем налога на добычу полезных ископаемых, а сделки на бирже анонимны. В середине 2025 года цены на газ для энергетики и для промышленности в ходе очередного этапа индексации сравняются, и эта коллизия будет устранена.