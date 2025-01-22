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Новые торги по продаже недвижимости "Почты России" в Москве пройдут 28 февраля

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Аукцион по продаже недвижимости "Почты России" назначен на 28 февраля, сообщила пресс-служба Российского аукционного дома (РАД).

"Всего на аукцион 28 февраля будут выставлены 19 лотов АО "Почта России" с общей начальной ценой более 316 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Это лоты, не проданные на прошедших ранее аукционах. Цены на повторных торгах не снижены.

В частности, инвесторам предложены пул помещений офисного назначения и квартира в центре Москвы, на Мясницкой улице, в 3-этажном здании 1865 года постройки. Помещения продаются отдельными лотами.

Кроме того, на торгах можно приобрести два помещения в доме 1917 года постройки на первой линии Чистопрудного бульвара, коммерческое помещение 485,4 кв.м на первом этаже административного здания рядом со станцией метро "Стахановская", одноэтажное здание в селе Горки в Коломенском районе Московской области.

Ранее "Почта России" передала на торги транш из более 60 объектов недвижимости суммарной начальной стоимостью около 5,8 млрд рублей в регионах России. Больше всего объектов расположены в Москве и Московской области.

Почта России РАД Москва Горки Мясницкая улица Чистопрудный бульвар Московская область
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