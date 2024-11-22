"Почта России" выставила на торги недвижимость общей стоимостью 5,8 млрд рублей

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - "Почта России" передала на торги более 60 объектов недвижимости суммарной начальной стоимостью около 5,8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД).

"Более 60 объектов суммарной начальной стоимостью около 5,8 млрд рублей расположены в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах Российской Федерации. Это недвижимость, рассчитанная на субъекты малого и среднего предпринимательства, офисные помещения, имущественные комплексы складского назначения, гаражи и прочее", - сказали в РАД.

Больше всего объектов - 17 лотов - расположены в Москве и Московской области, в том числе в Центральном административном округе столицы. Среди них шесть отдельных офисных помещений по адресу: Москва, Мясницкая ул, д.26А, стр.2, три помещения на Чистопрудном бульваре, 2. Также в списке лотов присутствуют объекты недвижимости в Сокольниках, Дорогомилово, Пресненском, Нижегородском и других районах столицы.

В Петербурге на торги выставлены четыре офиса, еще три имущественных комплекса расположены в городах Ленинградской области - Сланцы, Выборг, Бокситогорск.

Первые торги пройдут 9 декабря на федеральной торговой площадке ЭТП РАД Lot-online. На них отдельными лотами выставлены три объекта в Москве на общую сумму 1,4 млрд рублей.

"Мы третий год подряд фиксируем рост интереса к региональным активам. В 2023 году количество региональных сделок на ЭТП РАД выросло в диапазоне от 30 до 50% (в зависимости от территории). Лидерами роста стали Дальний Восток, Уральский, Южный и Поволжский регионы. В 2024 году этот тренд сохраняется", - говорит руководитель департамента по работе с корпоративными клиентами РАД Елена Тарасова.

Сейчас общая сумма всех заключенных РАД сделок по недвижимости в рамках поручения "Почты России" составляет 1,9 млрд рублей. Общее количество проданных лотов - 74. Крупнейшей сделкой по недвижимости стала продажа 5-этажного исторического здания в центре Петербурге, на пр. Римского-Корсакова, 69А. Цена объекта составила 352,8 млн рублей.