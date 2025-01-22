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Ставки по ипотеке в США снизились, но по-прежнему превышают 7%

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В США на прошлой неделе средний размер ставок по долгосрочным ипотечным кредитам понизился на 7 базисных пунктов на прошлой неделе, однако остается у максимальных значений с лета 2024 года, сообщила Ассоциация ипотечных банкиров (MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $766,55 тысячи на неделе, завершившейся 17 января, составила 7,02% годовых против 7,09% неделей ранее. До этого ставки росли четыре недели подряд.

Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю увеличилось на 0,1% после скачка на 33% неделей ранее, ставшего рекордным с марта 2020 года.

Количество заявок на покупку нового дома выросло на 0,6%, а число заявок на рефинансирование имеющейся ипотеки сократилось на 2,9%.

США MBA
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