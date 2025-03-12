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В США ставки по ипотеке снизились до 6,67%, минимума за пять месяцев

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В США на прошлой неделе средний размер ставок по долгосрочным ипотечным кредитам понизился на 6 базисных пунктов, до самого низкого значения с октября прошлого года, сообщила Ассоциация ипотечных банкиров (MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $766 550 на неделе, завершившейся 7 марта, составила 6,67% годовых против 6,73% неделей ранее.

Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю увеличилось на 11,2% после роста на 20,4% неделей ранее.

Количество заявок на рефинансирование имеющейся ипотеки повысилось на 16%, а на покупку нового дома - на 7%.

США MBA
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