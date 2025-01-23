Brent подешевела до $78,72 за баррель

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают умеренно снижаться утром в четверг после того, как они достигли минимумов за две недели по итогам торгов накануне. Трейдеры следят за заявлениями президента США Дональда Трампа и данными о нефтяных запасах в Соединенных Штатах.

К 8:05 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,28 (0,35%) - до $78,72 за баррель. В среду Brent подешевела на $0,29 (0,4%), до $79 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,27 (0,36%) - до $75,17 за баррель. Днем ранее контракт подешевел на $0,39 (0,5%), до $75,44 за баррель.

В последнее время настроение на нефтяном рынке скорее негативное "из-за неопределенности в отношении действий Трампа в первые дни после вступления в должность", сказала старший аналитик Capital.com Даниэла Хоторн.

Несмотря на усилия администрации Джо Байдена по отказу от ископаемого топлива, американские производители продолжают добывать рекордные объемы нефти "на фоне повышенных цен их-за санкций в отношении российского экспорта", добавила она.

"Это позволяет предположить, что свободных производственных мощностей сейчас не так много, что оказывает определенную поддержку ценам на нефть", - отметила Хоторн.

Американский институт нефти сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Отчет Министерства энергетики будет опубликован в 19:00 по Москве в четверг, и опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 300 тыс. баррелей, и ждут роста запасов бензина на 2,1 млн баррелей.