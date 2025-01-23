Brent торгуется у $78,8 за баррель

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти немного замедлили снижение в четверг, тогда как накануне завершили торги на двухнедельных минимумах. Трейдеры ждут выступления президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе и данных о нефтяных запасах в Соединенных Штатах.

К 13:40 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,25% - до $78,8 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,24% - до $75,37 за баррель.

Старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева отметила, что рынок нефти находится под влиянием разнонаправленных факторов.

"Ключевыми из них являются ожидания роста добычи нефти в США в рамках политики президента Трампа, направленной на поддержку бурения, а также ослабление геополитической напряженности в секторе Газа, снимающее опасения дальнейшей эскалации перебоев с поставками из ключевых добывающих регионов", - написала она.

Более широкие экономические последствия введения пошлин на импорт в США могут еще больше замедлить рост мирового спроса на нефть, считает эксперт.

Президент Трамп уже выразил намерение ввести пошлины на импорт из Евросоюза, Канады и Мексики. Администрация также обсуждает введение 10%-ных пошлин на товары из Китая, сказал он.

В то же время американский президент пригрозил ввести новые пошлины и санкции в отношении российского экспорта в США в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

Американский институт нефти сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Минэнерго раскроет свои данные позднее в четверг. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 300 тысяч баррелей, и ждут роста запасов бензина на 2,1 млн баррелей.