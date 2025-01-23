Япония в 2024 году сократила импорт СПГ на символические 0,4%

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Япония, второй в мире покупатель сжиженного природного газа, в 2024 году импортировала 65,89 млн тонн СПГ, что на символические 0,4% (это примерно четыре танкера) меньше, чем в 2023 году (66,15 млн тонн), сообщило Министерство финансов страны.

Исторический максимум импорта СПГ Япония показала в 2014 году (93,7 млн тонн). Страна резко увеличила импорт СПГ после аварии на АЭС "Фукусима", следствием которой стала остановка многих атомных электростанций в стране.

Международное энергетическое агентство как выразитель интересов покупателей энергоресурсов традиционно заявляет сильно заниженные прогнозы спроса. На старте года в отношении нового - 2025 года МЭА заявлено 4-процентное снижение из-за продолжения перезапуска АЭС.

В декабре 2024 года Япония импортировала 6,36 млн тонн СПГ, что на 2% ниже, чем в том же месяце 2023 года. Снижение импорта наблюдается уже четвертый месяц подряд.

Средняя цена импортируемого газа в декабре снизилась до $451 за тысячу кубометров с $457 в ноябре.

Активность покупателей региона в декабре могла оказаться под давлением высоких цен на газ. Региональный индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) в ноябре и декабре был около $507 за тысячу кубометров. Местами в декабре цены превышали $550.

Японские компании в декабре увеличили коммерческие запасы СПГ на 350 тысяч тонн. На конец декабря 2024 года запасы (2,24 млн тонн) были намного ниже, чем годом ранее (2,7 млн тонн). Уровень запасов на середину января 2025 года также уступает прошлогоднему треку.

Помимо коммерческих запасов существует еще и стратегические. Энергетическая компания JERA по поручению Министерства экономики, торговли и промышленности страны в качестве уполномоченного поставщика "Стратегического запаса СПГ" с декабря по февраль должна обеспечить поставку одной партии СПГ в месяц по запросу министерства.

В декабре 2024 года импорт СПГ из России составил 547 тысяч тонн (на 34% меньше, чем годом ранее), за весь 2024 год поставки составили 5,686 млн тонн (-7%). Крупнотоннажный СПГ в России производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

Отдельного упоминания в статистике за декабрь заслуживает партия СПГ, полученная Японией, из Китая.

Импорт из США в 2024 году вырос на 15% - до 6,337 млн тонн. Из Юго-Восточной Азии (АСЕАН) стабилен (+2%) - 16,127 млн тонн; поставки с Ближнего Востока упали на 15% - до 7,228 млн тонн.