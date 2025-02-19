Япония в январе импортировала максимальный за два года объем СПГ

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Япония - второй в мире покупатель сжиженного природного газа - в январе 2025 года импортировала 6,641 млн тонн СПГ, что сразу на 9% превышает показатель первого месяца 2024 года (6,109 млн тонн), сообщило министерство финансов страны. До этого импорт снижался четыре месяца подряд.

В январе было зафиксировано максимальное значение импорта СПГ за последние два года - с января 2023 года (тогда было получено 6,823 млн тонн).

Хотя температура воздуха в стране в январе 2025 года превышала климатическую норму, она была немного ниже, чем год назад. Последние три месяца (с ноября 2024 по январь 2025 г.) было холоднее, чем год назад.

Международное энергетическое агентство как выразитель интересов покупателей энергоресурсов традиционно заявляет сильно заниженные прогнозы спроса. На старте года в отношении нового - 2025 года МЭА прогнозирует 4-процентное снижение из-за продолжения перезапуска АЭС.

Средняя цена импортируемого газа в январе повысилась до $469 за тысячу кубометров после $451 в декабре.

Активность японских покупателей в январе могла стать одним из факторов поддержки цен на газ. Региональный индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) в январе, как и ранее в ноябре и декабре, был выше $500 за тысячу кубометров, тогда как год назад - в январе 2024 года JKM был примерно в полтора раза ниже - $356.

Японские компании в январе увеличили коммерческие запасы СПГ на 170 тыс. тонн. На конец января 2025 года запасы (2,41 млн тонн) были заметно выше, чем годом ранее (2,16 млн тонн). Однако в середине февраля их уровень сократился до прошлогоднего уровня. Помимо коммерческих запасов существуют еще и стратегические. Энергетическая компания JERA по поручению Министерства экономики, торговли и промышленности страны в качестве уполномоченного поставщика "Стратегического запаса СПГ" с декабря по февраль должна обеспечить поставку одной партии СПГ в месяц по запросу министерства.

В январе 2025 года импорт СПГ из России составил 573 тыс. тонн (на 12% меньше, чем годом ранее). Это максимальный уровень за последние пять месяцев. Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

Импорт из США в январе упал на 24% - до 454 тыс. тонн, уступив российским объемам. До этого - в ноябре и декабре - американские поставки превышали российские.

Из Юго-Восточной Азии (АСЕАН) импорт вырос на 33% - 2,032 млн тонн; поставки с Ближнего Востока упали на 11% - до 647 тыс. тонн.