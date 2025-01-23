Поиск

Спрос россиян на зарубежную недвижимость в 2024 году упал почти на четверть

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В 2024 году спрос россиян на зарубежную недвижимость снизился на 24%, подсчитали в агентстве зарубежной недвижимости Intermark Global.

Такая ситуация говорит о стабилизации и восстановлении рынка после пиковых значений в 2022 и 2023 годах, считают эксперты.

Управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева отметила, что бум, который длился с начала 2022 года, не показывал здоровую рыночную ситуацию. Ажиотаж прошлых лет "носил эмоциональный характер и, скорее, являлся реакцией на геополитические события".

Сейчас покупатели зарубежной недвижимости в основном приобретают объекты для инвестиций или получения вида на жительства в другой стране. Спрос на сделки с инвестиционными целями упал почти на 30%, а с иммиграционными - на 13%.

Что касается стран, в лидерах по-прежнему остается Таиланд. На второе место поднялся остров Бали в Индонезии, на третьем месте оказались Объединенные Арабские Эмираты. Ранее в тройку входила и Турция, но в 2024 году она опустилась на четвертое место в рейтинге.

Таиланд Турция Бали Intermark Global Ирина Мошева ОАЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Саудовская Аравия планирует нарастить торговлю и инвестиции в США на $600 млрд

ФАС пока не нашла признаков ценового сговора производителей сливочного масла

ФАС пока не нашла признаков ценового сговора производителей сливочного масла

Brent подешевела до $78,72 за баррель

В России в 2024 году продажи игристых вин выросли на 8,6%

В России в 2024 году продажи игристых вин выросли на 8,6%

В России в 2025 году площади под картофелем увеличат на 2,3%

Инфляция в России в годовом выражении превысила 10%

Миноритарий попросил суд отменить решение о допэмиссии акций Тульского оружейного завода

Путин анонсировал индексацию всех соцвыплат в 2025 году по фактической инфляции

Путин анонсировал индексацию всех соцвыплат в 2025 году по фактической инфляции
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2136 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне21 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5742 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии150 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе277 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });