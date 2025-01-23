Спрос россиян на зарубежную недвижимость в 2024 году упал почти на четверть

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В 2024 году спрос россиян на зарубежную недвижимость снизился на 24%, подсчитали в агентстве зарубежной недвижимости Intermark Global.

Такая ситуация говорит о стабилизации и восстановлении рынка после пиковых значений в 2022 и 2023 годах, считают эксперты.

Управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева отметила, что бум, который длился с начала 2022 года, не показывал здоровую рыночную ситуацию. Ажиотаж прошлых лет "носил эмоциональный характер и, скорее, являлся реакцией на геополитические события".

Сейчас покупатели зарубежной недвижимости в основном приобретают объекты для инвестиций или получения вида на жительства в другой стране. Спрос на сделки с инвестиционными целями упал почти на 30%, а с иммиграционными - на 13%.

Что касается стран, в лидерах по-прежнему остается Таиланд. На второе место поднялся остров Бали в Индонезии, на третьем месте оказались Объединенные Арабские Эмираты. Ранее в тройку входила и Турция, но в 2024 году она опустилась на четвертое место в рейтинге.