NF Group отметила рост интереса россиян к недвижимости Сербии и Греции

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Сербия и Греция попали в тройку стран, в недвижимость которых российские инвесторы стали чаще вкладывать, заявила на пресс-конференции директор департамента зарубежной и курортной недвижимости NF Group Анна Ларина.

"Что мы видим в этом году: Сербия вышла на второе место, (далее - ИФ) Греция, Турция и Кипр. Несмотря на то, что Греция и Кипр недружественные страны, они достаточно дружественно к нам относятся", - сказала Ларина.

На первом месте в 2025 году оказались Объединенные Арабские Эмираты. Они также лидировали в прошлом году. На второй и третьей строчке по объемам инвестиций россиян в прошлом году были Венгрия и Франция. Инвесторы, в большинстве своем, приобретают недвижимость с целью получения вида на жительство. Однако, как уточнила Ларина, некоторые страны изменили условия программы получения ВНЖ, на этом фоне изменился рейтинг.