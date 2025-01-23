Поиск

Добыча нефти в Саудовской Аравии в ноябре снизилась на 0,5% к октябрю

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В ноябре добыча нефти в Саудовской Аравии снизилась на 0,5% к октябрю, при этом экспорт увеличился на 4,7%, сообщает сайт Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспортных поставок составил 6,206 млн баррелей в сутки по сравнению с 5,925 млн б/с в октябре. При этом показатель сократился на 2,1% относительно ноября 2023 года.

Добыча нефти Саудовской Аравии в ноябре составила 8,925 млн б/с против 8,972 млн б/с в октябре. В годовом выражении увеличение составило 1,2%.

Производство нефти в Венесуэле в ноябре уменьшилось до 960 тысяч б/с по сравнению с 989 тысячами б/с в октябре. Год назад показатель составлял 801 тысячу б/с.

При этом поставки за рубеж из Венесуэлы в ноябре составили 683 тысячи б/с против 690 тысяч б/с в октябре и 483 тысяч б/с годом ранее.

По предварительным оценкам JODI, США в ноябре снизили добычу нефти на 0,3% - до 13,417 млн б/с по сравнению с 13,457 млн б/с в предыдущий месяц. За год показатель увеличился на 1% (с 13,281 млн б/с).

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в позапрошлом месяце составил 4,107 млн б/с по сравнению с 3,871 млн б/с в октябре (рост на 6,1%) и 3,967 млн б/с в ноябре 2023 года (повышение на 3,5%).

США JODI Венесуэла Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Саудовская Аравия планирует нарастить торговлю и инвестиции в США на $600 млрд

ФАС пока не нашла признаков ценового сговора производителей сливочного масла

ФАС пока не нашла признаков ценового сговора производителей сливочного масла

Brent подешевела до $78,72 за баррель

В России в 2024 году продажи игристых вин выросли на 8,6%

В России в 2024 году продажи игристых вин выросли на 8,6%

В России в 2025 году площади под картофелем увеличат на 2,3%

Инфляция в России в годовом выражении превысила 10%

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе278 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне21 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2136 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5743 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии150 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });