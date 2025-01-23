Добыча нефти в Саудовской Аравии в ноябре снизилась на 0,5% к октябрю

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В ноябре добыча нефти в Саудовской Аравии снизилась на 0,5% к октябрю, при этом экспорт увеличился на 4,7%, сообщает сайт Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспортных поставок составил 6,206 млн баррелей в сутки по сравнению с 5,925 млн б/с в октябре. При этом показатель сократился на 2,1% относительно ноября 2023 года.

Добыча нефти Саудовской Аравии в ноябре составила 8,925 млн б/с против 8,972 млн б/с в октябре. В годовом выражении увеличение составило 1,2%.

Производство нефти в Венесуэле в ноябре уменьшилось до 960 тысяч б/с по сравнению с 989 тысячами б/с в октябре. Год назад показатель составлял 801 тысячу б/с.

При этом поставки за рубеж из Венесуэлы в ноябре составили 683 тысячи б/с против 690 тысяч б/с в октябре и 483 тысяч б/с годом ранее.

По предварительным оценкам JODI, США в ноябре снизили добычу нефти на 0,3% - до 13,417 млн б/с по сравнению с 13,457 млн б/с в предыдущий месяц. За год показатель увеличился на 1% (с 13,281 млн б/с).

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в позапрошлом месяце составил 4,107 млн б/с по сравнению с 3,871 млн б/с в октябре (рост на 6,1%) и 3,967 млн б/с в ноябре 2023 года (повышение на 3,5%).