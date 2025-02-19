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Саудовская Аравия в декабре снизила добычу нефти на 0,2% к ноябрю

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Саудовской Аравии в декабре добыча нефти снизилась на 0,2% в ноябрю, экспорт снизился на 1%, сообщает сайт Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспортных поставок составил 6,146 млн баррелей в сутки по сравнению с 6,206 млн б/с в ноябре. При этом показатель уменьшился на 2,6% относительно декабря 2023 года.

Добыча нефти Саудовской Аравии в позапрошлом месяце равнялась 8,905 млн б/с против 8,925 млн б/с в ноябре. В годовом выражении было зафиксировано сокращение на 0,4%.

Производство нефти в Венесуэле в декабре увеличилось до 998 тысяч б/с по сравнению с 960 тысяч б/с в предшествующий месяц. Год назад показатель составлял 802 тысячи б/с. При этом поставки за рубеж из этой страны в позапрошлом месяце составили 673 тысячи б/с против 683 тысяч б/с в ноябре и 459 тысяч б/с годом ранее.

Согласно предварительным оценкам JODI, США в декабре нарастили добычу нефти на 2,1% - до 13,591 млн б/с по сравнению с 13,314 млн б/с в предыдущий месяц. За год показатель увеличился на 2,1% (с 13,308 млн б/с).

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в позапрошлом месяце составил 3,812 млн б/с по сравнению с 4,334 млн б/с в ноябре (сокращение на 12%) и 4,527 млн б/с в декабре 2023 года (падение на 15,8%).

США Саудовская Аравия Венесуэла JODI
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