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Глава ЦБ Испании призвал ЕЦБ придерживаться нейтральной ДКП примерно на полгода

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Европейскому центробанку стоит скорректировать денежно-кредитную политику с тем, чтобы она не замедляла, но и не стимулировала экономический рост, заявил в Давосе глава Банка Испании, член совета управляющих ЕЦБ Хосе Луис Эскрива.

"Сейчас ДКП умеренно ограничительная, и нам следует сделать её более нейтральной в ближайшие полгода или около того", - сказал он.

По его словам, это является основным сценарием, при этом регулятору нужно сохранять гибкость на фоне неопределенности в экономике и в зависимости от поступающей информации.

ЕЦБ в 2024 году опустил ключевые процентные ставки в общей сложности на 100 базисных пунктов. В настоящее время ключевая ставка по депозитам составляет 3%, нейтральный уровень ставки, по разным оценкам, составляет в районе 2%.

Следующее заседание ЕЦБ состоится 30 января.

ЕЦБ Испания Хосе Луис Эскрива
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