Глава Банка Франции рекомендует ЕЦБ снизить ставку к лету на 2%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Европейскому центробанку стоит снизить ключевую процентную ставку по депозитам до 2% к лету, поскольку битва с высокой инфляцией практически выиграна, заявил в финансовом комитете французского Сената глава Банка Франции и член совета управляющих ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало.

"Если замедление инфляции в ближайшие кварталы будет соответствовать нашим прогнозам, к лету имеет смысл двигаться к ставке в 2%, не замедляя темпов смягчения, - сказал он. - Это поддержит финансовые условия в экономике и снижение нормы сбережений домохозяйств".

По мнению де Гало, нейтральный уровень ставки по депозитам в еврозоне составляет как раз около 2%, тогда как сейчас она находится на отметке 3%.

Ранее заместитель председателя ЕЦБ Луис де Гиндос также сказал, что регулятор продолжит смягчение денежно-кредитной политики на фоне слабых темпов роста экономики еврозоны.

"Траектория ставок ясна, и мы намерены продолжить сокращать степень ограничительности ДКП, - заявил он, выступая в Мадриде. - Последние данные указывают на то, что экономика теряет импульс к росту".

ЕЦБ снижал ставки на 25 базисных пунктов на трех последних заседаниях подряд. Первое в 2025 году заседание состоится 30 января.