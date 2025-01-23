Британская сеть супермаркетов Sainsbury уволит 3 тысячи сотрудников

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - J Sainsbury Plc, вторая по величине сеть супермаркетов в Великобритании, объявила о планах сократить 3 тысячи сотрудников и закрыть оставшиеся кафе в рамках усилий по снижению расходов.

Увольнения затронут также работников головного офиса и приведут к сокращению 20% рабочих мест в высшем руководстве, сообщила компания.

В штате Sainsbury около 148 тысяч человек увольнения коснутся примерно 2% работников.

Ритейлер анонсировал планы по снижению расходов на 1 млрд фунтов стерлингов ($1,2 млрд) около года назад, однако начал принимать более активные меры после того, как новое британское правительство представило свой проект бюджета, предусматривающий значительное повышение налогов для британского бизнеса.

В частности, Sainsbury разобьет объявленное ранее повышение зарплат сотрудников на два этапа из-за увеличения затрат.