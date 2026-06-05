Крупнейшие британские ритейлеры сократили 18 тысяч сотрудников за год

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Крупнейшие британские ритейлеры сократили почти 18 тысяч рабочих мест за последний финансовый год (по март), поскольку отрасль сталкивается с ростом налогов и заработной платы после прихода к власти лейбористов, подсчитал Bloomberg на основе отчетности компаний.

Лидером по числу увольнений стал Tesco Plc - крупнейший британский продуктовый ритейлер. Его штат в Великобритании и Ирландии уменьшился почти на 5 тысяч человек за фингод, несмотря на открытие 83 новых магазинов.

Средняя численность персонала конкурирующей сети супермаркетов J Sainsbury, универмагов John Lewis Partnership и Kingfisher (владельца сети B&Q) за последний фингод сократилась примерно на 3 тысячи человек в каждой из компаний, магазинов одежды и товаров для дома Next и продавца спортивной одежды JD Sports Fashion - на 1,5 тысячи. Практически не изменилось количество сотрудников только в Marks & Spencer (M&S).

В предыдущем финансовом году британские ритейлеры расширили свои штаты.

Масштаб потерь подчеркивает предупреждения экспертов о том, что инициированное министром финансов Рейчел Ривз повышение налогов изменит структуру ритейла, который выступает одним из крупнейших работодателей страны среди отраслей. Правительство увеличило налог на заработную плату в апреле 2025 года одновременно с повышением минимального размера оплаты труда.

"Розничные торговцы сталкиваются со значительным давлением из-за повышения налоговых взносов, роста фонда заработной платы и продолжающейся глобальной нестабильности, - заявила глава Британского консорциума компаний розничной торговли (BRC) Хелен Дикинсон. - Это приводит к росту затрат по всей цепочке поставок, заставляя многие компании с большей осторожностью подходить к найму персонала".

Работа в магазинах на центральных улицах городов считается одним из основных способов для молодых людей начать карьеру. Однако ритейлеры предупреждают, что повышение налогов и зарплаты затрудняет создание вакансий, особенно для работы на неполный рабочий день.

Розничные компании также сталкиваются с более строгими правилами в отношении упаковки, переработки и безопасности пищевых продуктов.

"В истории M&S редко бывало такое время, когда нормативно-правовая среда была бы менее благоприятной для роста и инвестиций, а наше налоговое бремя существенно увеличилось в этом году", - заявил председатель правления компании Арчи Норман.