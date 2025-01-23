CNOOC планирует увеличить добычу до более 2 млн б.н.э./с в 2025 году

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - CNOOC Ltd., крупнейшая компания Китая по объемам добычи нефти и газа на шельфе, намерена в 2025 год увеличить добычу до более 2 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, сообщает сайт компании.

Целевой объем добычи на 2025 год составляет 760-780 млн б.н.э., из которых 69% приходится на Китай, а 31% - на другие страны. План на 2026 год составляет 780-800 млн б.н.э., а на 2027 год - 810-830 млн б.н.э. В 2024 году добыча компании составила около 720 млн б.н.э.

Капитальные затраты компании останутся на прежнем уровне. Ожидается, что в 2025 году они составят 125-135 млрд юаней ($17,2-18,5 млрд.). По оценкам компании, в 2024 году ее капитальные затраты составили около 132 млрд юаней.

CNOOC планирует укреплять ресурсную базу через поиск крупных и средних месторождений нефти и газа. При проведении геологоразведочных работ за рубежом компания по-прежнему будет уделять особое внимание побережью Атлантического океана и странам-участницам инициативы "Один пояс, один путь".

Компания намерена активно использовать технологические инновации, включая модели искусственного интеллекта, и развивать проекты в области "зеленой" энергетики.