Нефтегазовая CNOOC в I полугодии сократила чистую прибыль на 13%

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - CNOOC Ltd., крупнейшая по объемам добычи нефти и газа на шельфе компания Китая, в первом полугодии 2025 года сократила чистую прибыль на 13% из-за падения цен на нефть.

Чистая прибыль компании в январе-июне понизилась до 69,5 млрд юаней ($9,7 млрд) с 79,73 млрд юаней годом ранее.

Выручка сократилась на 8,5% и составила 207,61 млрд юаней.

Доходы от продажи нефти и газа сократились в минувшие шесть месяцев на 7%, до 171,7 млрд юаней. При этом добыча нефти и газа CNOOC повысилась на 6% - до 384,6 млн баррелей нефтяного эквивалента.

Средняя цена нефти марки Brent в январе-июне составляла $71 за баррель, за тот же период годом ранее - $83 за баррель.

Компания выплатит акционерам промежуточные дивиденды в размере 0,73 гонконгского доллара на акцию (годом ранее - 0,74 доллара).