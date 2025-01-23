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Международные резервы РФ с 10 по 17 января увеличились на $2 млрд

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Международные резервы РФ на 17 января составили $609,7 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 10 января международные резервы равнялись $607,7 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $2 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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