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Международные резервы России с 17 по 24 января увеличились на $10 млрд

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 24 января составили $619,7 млрд, сообщил Банк России.

На 17 января международные резервы равнялись $609,7 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $10,0 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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