Производство осетровых в Астраханской области в 2024 году выросло на 17%

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Объем выращенных товарных осетровых видов рыб в Астраханской области в 2024 году достиг порядка 2,8 тыс. тонн. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности региона.

В 2023 году общий объем выращенных осетровых в регионе составил 2,4 тыс. тонн (на 20% больше, чем в 2022 году). Таким образом, в прошлом году рост составил 16,7%.

Производство черной икры в Астраханской области сохранилось на уровне 2023 года и составило 25 тонн.

В целом производство товарной аквакультуры в минувшем году выросло на 4% и составило 21,4 тыс. тонн.

Как сообщалось ранее, плановый показатель по выращенной рыбе на 2024 год был установлен в регионе в объеме 20,2 тыс. тонн, из них 2,1 тыс. тонн – осетровых. Таким образом, план перевыполнен на 6% и 33% соответственно.

Товарной аквакультурой в регионе занимаются около 170 предприятий, в том числе 57 хозяйств специализируются на выращивании осетровых и производстве черной икры.