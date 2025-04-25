Поиск

Астраханская область планирует увеличить производство черной икры на 24%

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Астраханские рыбоводные предприятия в 2025 году планируют получить 31 тонну икры осетровых рыб, сообщил "Интерфаксу" начальник отдела мониторинга, кооперации и маркетинга регионального Минсельхоза Максим Морозов.

В 2024 году объем производства составил 25 тонн. Таким образом, в текущем году этот показатель может вырасти на 24%.

Кроме того, планируется увеличить производство товарных осетровых на 7% - до 3 тысяч тонн.

Рыбоводные хозяйства Астраханской области получают икру осетровых рыб на воспроизводство как для собственных нужд с целью пополнения собственного стада, так и для поставки оплодотворенной икры российским рыбоводным хозяйствам для дальнейшего выращивания. Некоторые осетровые хозяйства в настоящее время перешли на полный цикл - от производства пищевой икры до ее переработки и фасовки в упаковку с собственной торговой маркой.

Товарной аквакультурой в регионе занимается около 170 предприятий, в том числе 57 хозяйств специализируются на выращивании осетровых и производстве черной икры.

Астраханская область Минсельхоз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Apple планирует перенести в Индию сборку всех iPhone для рынка США в 2026 году

ВТБ сохраняет прогноз по чистой прибыли на 2025 год на уровне 430 млрд руб

"Яндекс" в I квартале нарастил выручку на 34%, до 306,5 млрд рублей

"Яндекс" в I квартале нарастил выручку на 34%, до 306,5 млрд рублей

Нефть дорожает, но завершает неделю в минусе

Нефть дорожает, но завершает неделю в минусе

Операторы связи назвали невыгодными частоты 5G, которые выставят на торги

Сбой в мобильном приложении Т-Банка устранен

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6255 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне102 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе399 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов200 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ51 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России77 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2246 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });