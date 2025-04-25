Астраханская область планирует увеличить производство черной икры на 24%

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Астраханские рыбоводные предприятия в 2025 году планируют получить 31 тонну икры осетровых рыб, сообщил "Интерфаксу" начальник отдела мониторинга, кооперации и маркетинга регионального Минсельхоза Максим Морозов.

В 2024 году объем производства составил 25 тонн. Таким образом, в текущем году этот показатель может вырасти на 24%.

Кроме того, планируется увеличить производство товарных осетровых на 7% - до 3 тысяч тонн.

Рыбоводные хозяйства Астраханской области получают икру осетровых рыб на воспроизводство как для собственных нужд с целью пополнения собственного стада, так и для поставки оплодотворенной икры российским рыбоводным хозяйствам для дальнейшего выращивания. Некоторые осетровые хозяйства в настоящее время перешли на полный цикл - от производства пищевой икры до ее переработки и фасовки в упаковку с собственной торговой маркой.

Товарной аквакультурой в регионе занимается около 170 предприятий, в том числе 57 хозяйств специализируются на выращивании осетровых и производстве черной икры.