Ценовые ожидания бизнеса в январе остались вблизи максимума с апреля 2022 г.

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Ценовые ожидания предприятий в январе не изменились после заметного роста на протяжении четырех предыдущих месяцев, они остаются вблизи локального максимума с апреля 2022 года и существенно выше значений 2017-2019 годов, когда инфляция была вблизи цели, говорится в комментарии ЦБ РФ.

Ценовые ожидания в январе выросли в промышленном производстве (особенно в электроэнергетике) и сфере услуг. "Предприятия связывают повышение цен на свою продукцию в ближайшие месяцы, в том числе с увеличением с января 2025 года налоговой нагрузки, минимального размера оплаты труда и тарифов на коммунальные услуги, а также с необходимостью повышения зарплат сотрудникам для их удержания", - отмечает Банк России.

Самое заметное снижение ценовых ожиданий наблюдалось в торговле автотранспортом и оптовой торговле.

Опрошенные Банком России компании при формировании бизнес-планов на 2025 год в среднем исходят из годовой инфляции 10,7% (в январе 2024 года рассчитывали на 9,4% на 2024 год), подчеркивает ЦБ. Наиболее высокие ожидания традиционно у предприятий торговли, строительства и сферы услуг.

"Повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания свидетельствуют о сохранении проинфляционных рисков. Этот фактор Банк России будет учитывать при принятии решений по денежно-кредитной политике", - заявил ЦБ.

Банк России провел опрос предприятий с 1 по 20 января 2025 года, в нем приняли участие 14,8 тыс. компаний (среднее число респондентов за 2024 год - 15,5 тыс.).

Ожидаемый предприятиями средний темп роста цен в ближайшие 3 месяца (в годовом выражении) в январе составил 10,8% против 10,6% в декабре 2024 года.

ЦБ отмечает замедление роста текущих отпускных цен на продукцию и услуги в январе в целом по экономике и в большинстве отраслей. Наиболее существенно это происходило в сельском хозяйстве (там ряд респондентов сообщал о снижении цен). Предприятия сферы услуг и транспортировки, наоборот, отмечали ускорение роста цен по сравнению с декабрем.

Рост издержек предприятий немного замедлился после ускорения в предыдущие 9 месяцев. Замедление наблюдалось во всех отраслях, наиболее значительное - в сельском хозяйстве и электроэнергетике. Существенными факторами роста затрат для компаний оставались удорожание сырья и материалов, топлива, логистики, а также повышение аренды.

Банк России обращает внимание на продолжение роста деловой активности в январе. При этом подчеркивает, что темп его роста постепенно замедляется.

ЦБ также отмечает продолжение роста инвестиционной активности в IV квартале 2024 года, но более медленными темпами по сравнению с III кварталом 2024 года. "Среди факторов, ограничивающих инвестиционную активность, выросло влияние уровня ставок по инвестиционным кредитам и неопределенности экономической ситуации", - подчеркивает регулятор.

Ожидания инвестиционной активности на I квартал 2025 года как в целом по экономике, так и практически во всех основных отраслях, за исключением транспортировки и хранения, более умеренные, чем на IV квартал 2024 года.

Текущие оценки предприятий по спросу и выпуску в январе несколько улучшились, краткосрочные ожидания на следующие три месяца, напротив, стали более сдержанными.

Загрузка производственных мощностей в IV квартале 2024 года составила 80,7% (80,4% в III квартале 2024 года), оставшись вблизи исторических максимумов. Этот показатель снизился в торговле автотранспортными средствами и в обрабатывающих производствах.