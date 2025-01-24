Банк России отметил сокращение планов компаний по найму в январе-марте

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Российские компании снизили планы по найму работников на I квартал 2025 года по сравнению с IV кварталом 2024 года, говорится в комментарии Банка России.

Планы по найму стали более умеренными как в целом по экономике, так и в большинстве отраслей, за исключением предприятий обрабатывающей промышленности, производящих потребительские товары, электроэнергетики и сельского хозяйства. Прогнозы по набору персонала опустились ниже значений 2023-2024 годов, подчеркивает Банк России.

Обеспеченность работниками в IV квартале 2024 года оставалась вблизи исторических минимумов, отмечает ЦБ. Компании указывают на нехватку как высококвалифицированного персонала, так и сотрудников рабочих специальностей. Наиболее острый дефицит кадров продолжали испытывать обрабатывающие предприятия, которые производят продукцию инвестиционного и потребительского назначения.