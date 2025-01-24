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Оператор связи Verizon увеличил число клиентов на максимум за 5 лет

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Американский оператор связи Verizon Communications завершил четвертый квартал 2024 года с чистой прибылью, при этом количество абонентов мобильной связи выросло на максимальную величину за пять лет.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $5,114 млрд, или $1,18 в расчете на акцию, против чистого убытка в $2,573 млрд, или $0,64 на акцию, годом ранее. Без учета разовых факторов прибыль выросла до $1,1 на бумагу с $1,08.

Выручка повысилась на 1,6% - до $35,681 млрд. В том числе доходы от продажи оборудования выросли на 0,6% и составили $7,515 млрд, сервисная выручка поднялась на 1,8% и достигла $28,166 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $1,09 на бумагу при выручке в $35,3 млрд.

Нетто-прирост абонентов мобильной связи с постоплатными тарифами составил в минувшем квартале 568 тысяч при прогнозе экспертов на уровне 488 тысяч.

В 2025 году Verizon планирует повышение скорректированной прибыли на величину до 3% при росте сервисной выручки на 2-2,8%. Консенсус-прогноз предполагает увеличение первого показателя на 2,8%, второго - на 2,4%.

Verizon США
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