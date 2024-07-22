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Verizon во II квартале снизил чистую прибыль на 1,2%

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Американский оператор связи Verizon Communications во втором квартале 2024 года сократил чистую прибыль на 1,2%, при этом скорректированный показатель совпал с ожиданиями рынка, а выручка их немного не оправдала.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила $4,593 млрд, или $1,09 в расчете на акцию, по сравнению с $4,766 млрд, или $1,1 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Без учета разовых факторов Verizon завершил квартал с прибылью в $1,15 на акцию против $1,21 на акцию годом ранее.

Выручка составила $32,796 млрд против $32,596 млрд за аналогичный период прошлого года. В том числе доходы от продажи оборудования в минувшем квартале снизились на 5,3% - до $4,998 млрд, сервисная выручка выросла на 1,8% и достигла $27,798 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $1,15, выручку - $33 млрд.

По итогам 2024 года Verizon по-прежнему планирует зафиксировать скорректированную прибыль в диапазоне $4,5-4,7 на акцию при капзатратах в $17-17,5 млрд.

Verizon США
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