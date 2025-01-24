В ГТЛК рассмотрят допэмиссию для финансирования проекта по водному транспорту

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Совет директоров АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) 30 января рассмотрит вопрос о допэмиссии акций, говорится в сообщении компании.

В частности, в повестке значится определение цены размещения дополнительных акций и рекомендации собранию акционеров ГТЛК по увеличению уставного капитала компании путем размещения дополнительных акций.

В пресс-службе ГТЛК "Интерфаксу" заявили, что выпуск дополнительных акций планируется осуществить по закрытой подписке для финансирования проекта по водному транспорту с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Объем допэмиссии не уточнили.

Как сообщалось, инвестпроект по строительству морских и речных судов для последующей передачи в лизинг на льготных условиях был утвержден в 2023 году. В его рамках до 2027 года планируется построить около 260 гражданских судов различного назначения и дедвейта, в том числе пассажирских, рыбопромысловых, грузовых и крупнотоннажных.

В начале 2025 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 5 млрд рублей на поддержку льготного лизинга водного транспорта. Средства пойдут на финансирование строительства не менее 33 пассажирских судов на отечественных верфях.

Уставный капитал ГТЛК составляет 176 млрд 851 млн 930 тыс. рублей. Он разделен на 17 млн 685 тыс. 193 обыкновенных акций номиналом 10 тыс. рублей каждая.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер – РФ, управление осуществляют Минтранс и Минфин.