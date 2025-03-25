ГТЛК в 2024 году увеличила чистую прибыль по РСБУ в 18 раз

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в 2024 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 2,428 млрд рублей, что в 17,7 раза больше, чем в 2023 году, говорится в отчетности компании.

Выручка выросла в 1,8 раза - до 136 млрд рублей, себестоимость продаж - в 2,2 раза, до 30,6 млрд рублей. Валовая прибыль при этом увеличилась в 1,7 раза, до 105,5 млрд рублей, прибыль от продаж - в 1,8 раза, до 101,6 млрд рублей.

Вместе с тем прибыль до налогообложения составила 555,7 млн рублей (снижение в 3,1 раза).

Основные финансовые показатели ГТЛК (в тыс. рублей):

2024г 2023г Динамика Выручка 136 027 121 75 119 658 + 1,8 раза Себестоимость продаж 30 553 489 13 661 162 + 2,2 раза Валовая прибыль 105 473 632 61 458 496 + 1,7 раза Прибыль от продаж 101 612 921 57 816 417 + 1,8 раза Прибыль до налогообложения 555 692 1 741 840 - 3,1 раза Чистая прибыль 2 427 608 136 895 + 17,7 раза

Кредиторская задолженность компании выросла с 73,519 млрд рублей на 31 декабря 2023 года до 73,754 млрд рублей на 31 декабря 2024 года, дебиторская - сократилась с 234,6 млрд до 203,2 млрд рублей.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляют Минтранс и Минфин.