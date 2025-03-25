ГТЛК в 2024 году увеличила чистую прибыль по РСБУ в 18 раз
Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в 2024 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 2,428 млрд рублей, что в 17,7 раза больше, чем в 2023 году, говорится в отчетности компании.
Выручка выросла в 1,8 раза - до 136 млрд рублей, себестоимость продаж - в 2,2 раза, до 30,6 млрд рублей. Валовая прибыль при этом увеличилась в 1,7 раза, до 105,5 млрд рублей, прибыль от продаж - в 1,8 раза, до 101,6 млрд рублей.
Вместе с тем прибыль до налогообложения составила 555,7 млн рублей (снижение в 3,1 раза).
Основные финансовые показатели ГТЛК (в тыс. рублей):
|2024г
|2023г
|Динамика
|Выручка
|136 027 121
|75 119 658
|+ 1,8 раза
|Себестоимость продаж
|30 553 489
|13 661 162
|+ 2,2 раза
|Валовая прибыль
|105 473 632
|61 458 496
|+ 1,7 раза
|Прибыль от продаж
|101 612 921
|57 816 417
|+ 1,8 раза
|Прибыль до налогообложения
|555 692
|1 741 840
|- 3,1 раза
|Чистая прибыль
|2 427 608
|136 895
|+ 17,7 раза
Кредиторская задолженность компании выросла с 73,519 млрд рублей на 31 декабря 2023 года до 73,754 млрд рублей на 31 декабря 2024 года, дебиторская - сократилась с 234,6 млрд до 203,2 млрд рублей.
ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляют Минтранс и Минфин.