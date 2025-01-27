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В Китае в январе промышленный PMI неожиданно снизился

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В январе индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая уменьшился до минимальных за пять месяцев 49,1 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ).

Консенсус-прогноз, представленный Trading Economics, не предполагал изменения показателя.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, ниже - на ослабление. Индикатор опустился ниже данного уровня впервые с сентября 2024 года.

Подындекс новых заказов в январе снизился до 49,2 пункта с 51 пункта в предыдущий месяц, экспортных продаж - до 46,4 пункта с 48,3 пункта, времени доставки - до 50,3 пункта с 50,9 пункта. В то же время индикатор занятости остался неизменным и составил 48,1 пункта.

Показатель, оценивающий оптимизм в промышленности на ближайшее будущее, увеличился до максимума за десять месяцев и составил 55,3 пункта против 53,3 пункта в декабре.

Китайский PMI сферы услуг и строительства в этом месяце уменьшился до 50,2 пункта по сравнению с максимальными за девять месяцев 52,2 пункта в декабре.

Индикатор оптимизма в этих секторах снизился до минимальных за три месяца 56,7 пункта с 57,5 пункта.

Сводный PMI в январе уменьшился до 50,1 пункта с 52,2 пункта месяцем ранее, обновив минимум с августа. Эксперты в среднем ожидали 52 пункта.

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