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Промышленный PMI в Китае в октябре превысил 50 пунктов впервые с апреля

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре вырос до 50,1 пункта с сентябрьских 49,8 пункта, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост активности в секторе, ниже - на ослабление. Индикатор поднялся выше этой отметки впервые с апреля.

Консенсус-прогноз аналитиков предполагал повышение промышленного PMI до 50 пунктов, по данным Trading Economics.

Подындекс производства увеличился до максимальных за шесть месяцев 52 пунктов с 51,2 пункта в сентябре благодаря мерам стимулирования экономической активности. Индикатор новых заказов поднялся до 50 пунктов с 49,9 пункта, подындекс занятости - до 48,4 пункта с 48,2 пункта, экспортных продаж - уменьшился до 47,3 пункта с 47,5 пункта.

Китайский PMI сферы услуг и строительства в этом месяце вырос до 50,2 пункта с сентябрьских 50 пунктов.

Сводный PMI в октябре поднялся до 50,8 пункта (максимум с мая) с 50,4 пункта месяцем ранее.

Китай
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