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Moody's впервые за 5 лет повысило кредитный рейтинг Аргентины

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Moody's Ratings повысило кредитный рейтинг Аргентины до Caa3 с Ca и улучшило его прогноз до "позитивного" со "стабильного". Об этом говорится в сообщении агентства.

Moody's улучшило рейтинг страны впервые за пять лет, сославшись на снижение риска дефолта благодаря "мощному изменению политики" властей, которое помогает устранять экономический дисбаланс и стабилизировать внешние финансы.

"Фундаментальные кредитные показатели Аргентины улучшились за последний год в результате эффективных, мощных изменений политики, позволивших стабилизировать макроэкономическую конъюнктуру", - считают аналитики агентства.

"Осуществлены решительная корректировка налогово-бюджетной политики, шаги по приостановке денежно-кредитного финансирования, что дало результат в сглаживании дисбалансов", - заявляет Moody's.

По его оценкам, уровень госдолга Аргентины в прошлом году снизился до 77% ВВП со 156% ВВП годом ранее, а к 2026 году приблизится к 50%.

Реальный ВВП страны в 2024 году сократился на 3,5%, подсчитало Moody's. В этом году оно ожидает роста экономики на 3%.

Месячная инфляция в ноябре минувшего года составила 2,4% против пиковых 25,5% в декабре 2023 года. Moody's прогнозирует годовую инфляцию в Аргентине в 2025 году на уровне 40%.

При этом агентство отметило сохранение значительных рисков в отношении способности страны обслуживать внешний долг, в том числе связанных с ожидающейся отменой мер контроля движения капитала и потрясениями, которые могут привести к возникновению "существенных убытков" у держателей облигаций.

Standard & Poor's и Fitch оценивают кредитный рейтинг Аргентины на уровне CCC.

Аргентина Moody's
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