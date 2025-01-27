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Прибыль крупных промпредприятий Китая в 2024 году снизилась на 3,3%

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в 2024 году снизилась на 3,3%, до 7,43 трлн юаней ($1,02 трлн), говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ).

К крупным ГСУ относит промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней.

Прибыль ведущих государственных промпредприятий в минувшем году сократилась на 4,6%, частных компаний - увеличилась на 0,5%.

Снижение прибыли по итогам года отмечено в черной металлургии (-54,6%), в сфере неметаллических минеральных ресурсов (-45,1%), в угольной (-22,2%), химической (-8,6%) и автомобильной (-8%) промышленности. Рост зафиксирован, в частности, в цветной металлургии (+15,2%), в нефтегазовом секторе (+14,2%), в текстильной промышленности (+3,4%).

Снижение суммарной прибыли крупных промпредприятий Китая отмечено по итогам третьего года подряд, в 2023 году оно составило 2,3%.

В декабре 2024 года показатель вырос на 11% по сравнению с тем же месяцем годом ранее на фоне мер поддержки экономики, принятых Пекином. Повышение зафиксировано после четырех месяцев снижения.

Китай
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