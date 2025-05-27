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Прибыль крупных промпредприятий Китая в январе-апреле выросла на 1,4%

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-апреле выросла на 1,4% относительно того же периода прошлого года - до 2,117 трлн юаней ($294 млрд), говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ).

Крупными считаются промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней.

В первом квартале прибыль увеличилась на 0,8%.

Ускорение темпов роста показывает, что принятые Пекином меры по стимулированию экономической активности и сдерживанию торговых рисков приносят свои плоды, отмечает Trading Economics.

Прибыль ведущих государственных промпредприятий в январе-апреле сократилась на 4,4%, частных компаний - повысилась на 4,3%.

Рост прибыли компаний агропромышленного сектора составил 45,6%, цветной металлургии - 24,5%, текстильной отрасли - 3,7%, производителей электрооборудования - 15,4%. Снижение прибыли было отмечено в угольной промышленности (-48,9%), в сфере добычи нефти и газа (-6,9%), в химической промышленности (-4,4%), в производстве автомобилей (-5,1%).

В апреле прибыль крупных промпредприятий Китая увеличилась на 3% (+2,6% в марте).

Китай
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