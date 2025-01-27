Лоукостер Ryanair увеличил квартальную чистую прибыль в десять раз

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания, нарастила чистую прибыль в третьем квартале 2025 финансового года в десять раз на фоне роста пассажиропотока.

В октябре-декабре 2024 года чистая прибыль Ryanair составила 148,6 млн евро против 14,8 млн евро годом ранее.

Цены на авиаперевозки в минувшем квартале были на 1% выше, чем в тот же период предыдущего года.

Всего авиакомпания перевезла 44,9 млн пассажиров в третьем финквартале - на 9% больше, чем годом ранее.

Квартальная выручка авиаперевозчика увеличилась на 10%, до 2,96 млрд евро.

Операционные расходы Ryanair выросли на 8%, в том числе из-за отсрочки поставок самолетов Boeing Co.. Из-за этих отсрочек компания также понизила прогноз пассажиропотока на следующий фингод до 206 млн с 210 млн.

Чистая перевозчика в текущем фингоду ожидается на уровне 1,55-1,61 млрд евро.