Глава Ryanair призвал ограничить продажи алкоголя в барах аэропортов

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair Holdings Plc Майкл О'Лири призвал ограничить продажи алкоголя в барах аэропортов на фоне растущего числа инцидентов на борту самолетов из-за пьяных и находящихся под воздействием наркотиков пассажиров.

Продажи пассажирам в аэропортах должны быть ограничены до двух порций, сказал он Daily Telegraph.

По его словам, Ryanair отмечает "заметный рост" числа случаев плохого поведения пьяных пассажиров на борту, особенно когда они смешивают алкоголь с "другими веществами". Запрет на продажу спиртного в аэропортах мог бы помочь ограничить рост инцидентов на рейсах, считает О'Лири.

Ryanair еженедельно сталкивается со случаями нападения на членов экипажей самолетов, а также других пассажиров, отметил он. Драки между пассажирами, по его словам, также становятся растущим трендом.

"Мы не разрешаем людям водить машину в нетрезвом виде, но продолжаем сажать их в самолеты, которые поднимаются на высоту 33 тысячи футов", - сказал он.

Задержки рейсов, по словам О'Лири, усугубляют проблему, поскольку пассажиры больше времени проводят в барах аэропортов.

Глава Ryanair ожидает, что цены на авиабилеты опустятся на 5% с приближением зимнего сезона. К лету 2025 года цены вернутся к уровням 2023 года, прогнозирует он.