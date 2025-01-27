Поиск

Фьючерс на Nasdaq подешевел на 3% вслед за акциями чипмейкеров

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы резко снижаются в понедельник вслед за бумагами чипмейкеров, контракт на Nasdaq обвалился более чем на 3%.

Падение рынка обусловлено ростом популярности ИИ-ассистента китайского стартапа DeepSeek, который занял первое место по числу скачиваний в App Store и входит в число лидеров по скачиваниям в магазине приложений для устройств на базе Android Play Store.

Опасения, что новейшая ИИ-модель DeepSeek является более экономически эффективной, работая на менее передовых чипах, ставят под сомнение обоснованность заоблачных оценок таких компаний, как Nvidia Corp., отмечают эксперты.

Стоимость акций Nvidia упала на 7,2% в ходе предварительных торгов, Marvell Technology Inc. - на 6,8%, Micron Technology Inc. - на 6,2%, Lam Research Corp. - на 5,8%, KLA Corp. - на 5,5%, Advanced Micro Devices - на 3,6%, Intel Corp. - на 2,1%.

Бумаги нидерландской ASML Holding, ведущего мирового производителя оборудования для выпуска чипов, снизились в цене на 7,3%. Котировки акций европейских чипмейкеров Infineon Technologies, STMicroelectronics и ASM International упали соответственно на 4,3%, 1,8% и 9,9%.

Резко подешевели бумаги японского производителя полупроводниковых компонентов Advantest Corp. (-8,6%) и SoftBank Group (-8,3%), контролирующей британского разработчика чипов Arm.

ADR Arm на предварительных торгах в Нью-Йорке теряют в цене 6,7%.

Значение мартовского фьючерса на Nasdaq 100 обвалилось на 3,2%, фьючерсы на Dow Jones и S&P 500 теряют 1,1% и 2%.

Nasdaq Nvidia DeepSeek США Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В российском сельском хозяйстве дефицит кадров превысил 200 тысяч человек

Brent подешевела до $77,93 за баррель

Brent подешевела до $77,93 за баррель

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,16%

Европейские фондовые индексы в основном снизились в пятницу

Европейские фондовые индексы в основном снизились в пятницу

Кабмин разрешил выделить "Ростеху" субсидии на разработку укороченного МС-21

Минфин Эстонии выступил против необоснованных призывов о расходах на оборону до 5% ВВП

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5771 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне22 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе299 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2140 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии151 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });