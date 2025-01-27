Фьючерс на Nasdaq подешевел на 3% вслед за акциями чипмейкеров

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы резко снижаются в понедельник вслед за бумагами чипмейкеров, контракт на Nasdaq обвалился более чем на 3%.

Падение рынка обусловлено ростом популярности ИИ-ассистента китайского стартапа DeepSeek, который занял первое место по числу скачиваний в App Store и входит в число лидеров по скачиваниям в магазине приложений для устройств на базе Android Play Store.

Опасения, что новейшая ИИ-модель DeepSeek является более экономически эффективной, работая на менее передовых чипах, ставят под сомнение обоснованность заоблачных оценок таких компаний, как Nvidia Corp., отмечают эксперты.

Стоимость акций Nvidia упала на 7,2% в ходе предварительных торгов, Marvell Technology Inc. - на 6,8%, Micron Technology Inc. - на 6,2%, Lam Research Corp. - на 5,8%, KLA Corp. - на 5,5%, Advanced Micro Devices - на 3,6%, Intel Corp. - на 2,1%.

Бумаги нидерландской ASML Holding, ведущего мирового производителя оборудования для выпуска чипов, снизились в цене на 7,3%. Котировки акций европейских чипмейкеров Infineon Technologies, STMicroelectronics и ASM International упали соответственно на 4,3%, 1,8% и 9,9%.

Резко подешевели бумаги японского производителя полупроводниковых компонентов Advantest Corp. (-8,6%) и SoftBank Group (-8,3%), контролирующей британского разработчика чипов Arm.

ADR Arm на предварительных торгах в Нью-Йорке теряют в цене 6,7%.

Значение мартовского фьючерса на Nasdaq 100 обвалилось на 3,2%, фьючерсы на Dow Jones и S&P 500 теряют 1,1% и 2%.