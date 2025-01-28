OpenAI пообещала "гораздо лучшие" ИИ-модели в ответ на разработки DeepSeek

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Американская OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, ускорит выпуск продуктов и представит гораздо более совершенные модели искусственного интеллекта (ИИ), написал в соцсети глава компании Сэм Альтман, комментируя недавний выпуск ИИ-модели R1 китайской DeepSeek.

R1 сопоставима с разработками OpenAI, но требует гораздо меньше аппаратных ресурсов.

Альтман назвал ее "впечатляющей, особенно с точки зрения того, что они могли сделать за эту цену".

"Мы, разумеется, выпустим гораздо лучшие модели, а появление нового конкурента действительно воодушевляет", - сказал он.

Мобильный ИИ-ассистент DeepSeek на основе новой модели был скачан к 25 января 1,6 млн раз и поднялся на первое место в магазинах приложений для iPhone в Австралии, Канаде, Китае, Сингапуре, США и Великобритании, по данным App Figures.

Приложение отличается от ChatGPT и других чат-ботов тем, что обосновывает ответы на запросы пользователя.

Стоимость обучения и разработки моделей DeepSeek детально не раскрывается, но, судя по всему, она заметно ниже, чем у лучших разработок OpenAI и Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена), сообщает Bloomberg.

Альтман отметил, что компьютерные ресурсы "важны как никогда".

Однако, по мнению основателя ИИ-стартапа Cohere Эйдана Гомеса, которое приводит Financial Times, "победителями будут не те, кто спустит больше всех денег", а те, кто "найдет эффективные решения".

Сооснователь другого ИИ-стартапа - Anthropic - Джек Кларк накануне прокомментировал выпуск R1 так: "Только что мировой ИИ-потенциал необратимо шагнул вперед. Молодцы, DeepSeek, что осмелились так изменить мир".

Президент США Дональд Трамп в понедельник назвал это событие "звоночком для наших отраслей, которым требуется максимально сфокусироваться на борьбе за победу".