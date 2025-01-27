"Норникель" в IV квартале снизил выпуск меди на 12% год к году, никеля - на 6%

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - "Норильский никель" в IV квартале 2024 года выпустил 59 тыс. тонн никеля, что на 6% ниже показателя годом ранее, сообщила компания.

По сравнению с III кварталом производство никеля выросло на 5% за счет выхода печи взвешенной плавки (ПВП-2) на Надеждинском металлургическом заводе на плановую производительность после ее полной реконструкции.

По итогам 2024 года производство никеля снизилось на 2%, до 205 тыс. тонн. Результат оказался незначительно выше прогноза на год (196-204 тыс. тонн).

Производство меди за IV квартал, включая Забайкальский дивизион, осталось на уровне III квартала, но упало на 12% год к году, до 106,5 тыс. тонн.

По итогам 2024 года "Норникель" увеличил производство меди на 2%, до 433 тыс. тонн. Рост был обусловлен эффектом низкой базы прошлого года, поясняет компания.

Без учета Забайкальского дивизиона в 2024 году производство меди из собственного сырья составило 363 тыс. тонн и превысило годовой прогноз в 337-357 тыс. тонн.

Производство меди в концентрате в Забайкальском дивизионе за прошлый год составило 70 тыс. тонн, превысив прогноз дивизиона в объеме 64-68 тыс. тонн.