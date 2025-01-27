"Норникель" в 2025 году планирует повысить производство никеля

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - "Норильский никель" в 2025 году планирует выпустить 204-211 тысяч тонн никеля, 353-373 тысячи тонн меди, сообщила компания.

Планы по выпуску никеля в среднем на 1,2% выше результата 2024 года (205 тысяч тонн), по меди - соответствует прошлогоднему (363 тысячи тонн без учета Быстринского ГОКа).

Еще 66-70 тысяч тонн меди в концентрате будет выпущено Быстринским ГОКом, который в прошлом году произвел 70 тысяч тонн меди. С августа 2024 года предприятие находится под санкциями США.

Прогноз по палладию предполагает снижение выпуска в 2025 году в среднем чуть более чем на 1%, до 2,704-2,756 млн унций (годом ранее было произведено 2,762 млн унций).

Платины "Норникель" планирует выпустить 662-675 тысяч унций, что в среднем чуть выше уровня 2024 года (667 тысяч унций).

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