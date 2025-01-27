Курс рубля к юаню обновил на "Мосбирже" максимум с октября 2024 года

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" рубль дорожает к юаню благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам января, курс обновил максимальное значение с начала октября 2024 года. Единый день уплаты налогов приходится на вторник, 28 января, когда в бюджет будут перечислены страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

К 15:00 по Москве юань торговался у 13,4895 рубля, что на 6 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань дешевел до 13,293 рубля впервые с 1 октября 2024 года. При этом на этой неделе биржи Китая закрыты в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю.

Торги долларом и евро не проводятся на "Московской бирже" с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 по Москве подешевел относительно закрытия предыдущего торгового дня на 89 копеек, до 99,42 рубля; контракт EURRUBF подешевел на 86 копеек, до 104,05 рубля.

Торговый диапазон по паре "доллар-рубль", скорее всего, составит в ближайшие дни 99-101 рубль/$1, по паре "евро-рубль" - 104-106 рублей за евро, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Рубль выглядит достаточно устойчиво на "Московской бирже", - отмечает эксперт. - На его стороне на сегодняшний день увеличение профицита платежного баланса и сохранение жесткой денежно-кредитной политики Банком России. На текущей неделе национальная валюта может получить локальную поддержку и от пика налогового периода. При этом давление на рубль способно оказать снижение цен на энергоресурсы и геополитика. А также - сезонность, которая выражается в традиционном снижении спроса на иностранную валюту со стороны импортеров в первые месяцы года. В фокусе - выступление Трампа в Давосе, где он призвал к снижению ставок, а также к снижению Саудовской Аравией и ОПЕК нефтяных цен в целях урегулирования геополитической обстановки".

После завершения периода налоговых платежей курс пары "юань-рубль" может вернуться к уровням выше 13,5 рублей/юань, прогнозируют аналитики банка "Санкт-Петербург".

"На прошедшей неделе рубль укреплялся. На стороне российской валюты в моменте играет фактор налогового периода. В понедельник курс CNY/RUB находится у 13,4 рубля/юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Окончательно налоговый период завершится во вторник, и на этом фоне курс может вернуться выше 13,5 рубля/юань. При этом фактор длинных выходных в Китае в моменте способен добавить волатильности валютному рынку РФ", - пишут эксперты в комментарии.

Цены на нефть, в свою очередь, на прошлой неделе снижались. По мнению аналитиков. давление на котировки оказал анонс мер новой администрации США, направленных на наращивание предложения черного золота. В понедельник фьючерсы Brent торгуются у $78,1 за баррель. На взгляд стратегов банка, сейчас есть риски ухода котировок к $77 за баррель, если итоги заседания ФРС приведут к повторному укреплению доллара.

Цены на нефть в понедельник днем опускаются после того, как ранее в ходе торгов чередовали снижение с ростом.

К 15:00 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,42% до $78,16 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,5%, до $74,28 за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 2,8%, WTI - на 3,5%.

Рынки реагируют на заявления президента США Дональда Трампа и данные Китая. В минувшие выходные Трамп поручил своей администрации немедленно ввести 25%-ные пошлины и другие ограничительные меры в отношении Колумбии за отказ властей страны принять два самолета с депортируемыми из США нелегальными мигрантами. Позднее Белый дом объявил, что пошлины пока не вступят в силу, поскольку правительство Колумбии согласилось на все условия Вашингтона.

Выступая на прошлой неделе в Давосе, Дональд Трамп призвал страны ОПЕК опустить цены на нефть для ускорения завершения украинского конфликта. В то же время Трамп пригрозил ужесточить санкции против экспорта нефти из России.

Ранее американский президент пообещал ввести 25%-ные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады с 1 февраля, допустив возможность введения пошлин на импорт из Евросоюза и Китая. Кроме того, он заявлял о намерении наращивать производство энергоносителей в США.