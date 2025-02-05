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Курс юаня опустился ниже 13 рублей впервые с 20 сентября 2024 года

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Юань дешевеет на "Московской бирже" на торгах в среду, его курс опустился ниже 13 рублей впервые с 20 сентября 2024 года. К 18:37 по Москве юань торговался у 12,995 рубля, что на 27,2 копейки ниже уровня закрытия торгов вторника.

"За последние дни российская валюта укреплялась к юаню третью торговую сессию подряд, а в целом непрерывное укрепление рубля происходит с середины января. Во второй половине прошедшего месяца рост российской валюты происходил в том числе в процессе подготовки участников рынка к налоговым платежам. Кроме того, в целом не стоит забывать, что первый квартал традиционно благоприятен для рубля с точки зрения торгового баланса, хотя сейчас динамика поступлений валютной выручки от экспорта может быть искажена влиянием санкционных ограничений и сложностями во внешних расчетах. Однако в целом можно предположить, что новые каналы движения валютной ликвидности после последнего раунда санкционных ограничений окончательно наладились и локальная потребность в валюте вновь нормализовалась. Об отсутствии повышенного спроса на юаневую ликвидность в том числе свидетельствует очередное понижение Банком России лимита по валютным свопам (с 10 млрд до 5 млрд юаней), не вызвавшее негативной реакции на рынке. Полагаем, что в ближайшее время пара юань/рубль предпримет попытки закрепиться ниже 13 рублей. Если это не удастся сделать сразу, то, вероятно, получится ближе к концу февраля вместе с очередными налоговыми платежами", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Московская биржа Банк России
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