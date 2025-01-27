Объем размещения акций в Гонконге может достичь $20 млрд в 2025 году

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Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Объем размещения акций в Гонконге может достигнуть $20 млрд в 2025 году, при этом основную часть будут составлять компании, которые уже имеют листинг в материковом Китае, пишет Financial Times.

Это обусловлено как ухудшением американо-китайских отношений, что делает выход на биржи США более затруднительным, так и спадом материкового фондового рынка. Многие из китайских компаний, которые нацелены на рынок Гонконга, имеют обширные зарубежные операции и хотят собрать средства за пределами материка, отмечают опрошенные газетой эксперты.

"В этом году рынок Гонконга восстановится", - полагает управляющий директор Citi в Гонконге Кеннет Чоу. В значительной степени это будет связано с приходом китайских компаний, имеющих листинг на материке. По его оценке, на них может прийтись до двух третей от общего объема ожидаемых размещений в $20 млрд.

В число компаний, подтвердивших планы вторичного листинга, входят производитель фармацевтических препаратов Jiangsu Hengrui с рыночной стоимостью $37 млрд и производитель соевого соуса Foshan Haitian с капитализацией в $32 млрд.

Также на Гонконгскую фондовую биржу (HKEX) планирует выйти всемирно известный производитель аккумуляторов CATL, хотя он еще не подал документы. По оценке Morgan Stanley, он может привлечь до $7,7 млрд.

Аналитики Deloitte полагают, что в этом году в Гонконге пройдут порядка 80 первичных и вторичных листингов на общую сумму до 150 млрд гонконгских долларов ($19 млрд), в основном китайских компаний.

В 2024 году этот показатель превысил $10 млрд по сравнению с $6 млрд годом ранее, по данным Dealogic.

Рекордный объем в $51 млрд был зафиксирован в 2020 году, по расчетам HKEX. Это так же было связано с выходом на гонконгский рынок компаний из материковой части КНР.