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Гонконгская фондовая биржа смягчит некоторые правила листинга

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Гонконгская фондовая биржа (HKEX) смягчает некоторые правила листинга, пишет South China Morning Post.

Оператор биржи Hong Kong Exchanges & Clearing сообщил, что начиная со следующей недели будут снижены требования к минимальному количеству акций для компаний, зарегистрированных в материковом Китае и желающих получить листинг в Гонконге. Ранее имеющие листинг на материковых биржах компании должны были предложить инвесторам на HKEX не менее 15% общего объема находящихся в обращении акций, теперь этот порог снижен до 10%.

Биржа также снизила максимальную долю акций, которые размещаются среди розничных инвесторов, с 50% в настоящее время до 35%.

Гонконг Китай HKEX
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