Чистая прибыль Tata Steel в октябре-декабре упала на 38%, но превзошла прогноз

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Ведущий индийский сталепроизводитель Tata Steel Ltd. неожиданно получил чистую прибыль по итогам третьего финансового квартала (октябрь-декабрь) за счет увеличения производства внутри страны, что компенсировало снижение цен на продукцию.

Как сообщается в отчетности, чистая прибыль упала на 38% и составила 3,2 млрд рупий ($37,1 млн). Прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA) сократилась на 5,8% - до 59 млрд рупий.

Выручка уменьшилась на 3%, составив 536,48 млрд рупий.

Однако аналитики в среднем прогнозировали, что компания получит убыток в размере 2,84 млрд рупий, EBITDA - 47 млрд рупий, выручку - 525,5 млрд рупий.

Рентабельность по EBITDA опустилась до 11% по сравнению с 11,3% годом ранее. Тем не менее, данный показатель также оказался лучше ожиданий экспертов, составлявших 8,9%.

Производство Tata Steel в Индии в минувшем квартале выросло на 6% и достигло 5,68 млн тонн стальной продукции.

Котировки акций сталепроизводителя снизились на 2,8% по итогам торгов в понедельник. Отчетность была опубликована после окончания сессии.

