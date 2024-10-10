Индийский магнат Ратан Тата умер в возрасте 86 лет

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В Индии умер бизнесмен Ратан Тата, более двух десятилетий возглавлявший семейный конгломерат Tata Group, правнук основателя компании, сообщает ВВС со ссылкой на пресс-релиз Tata Group. Ему было 86 лет.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семье и назвал его "бизнесменом-визионером, отзывчивым и невероятным человеком".

Ратан Тата родился в 1937 году, учился архитектуре в США, затем поработал на разных должностях в различных компаниях конгломерата и возглавил совет директоров Tata Group в 1991 году.

Он занимал эту должность до 2012 года, за время его руководства конгломерат приобрел ряд знаковых международных активов, включая сталелитейную фирму Corus, британские автомобильные бренды Jaguar и Land Rover, а также вторую по величине чайную компанию мира Tetley.

Сейчас в Tata Group, история которой насчитывает 155 лет, больше 100 компаний, в которых занято около 660 тысяч человек.