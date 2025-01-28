Зерновой союз прогнозирует сбор зерна в России в 2025 году ниже прошлогоднего

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Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Сбор зерна в России в 2025 году будет меньше, чем в 2024 году, прогнозирует президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

"Пока, скажем так, все прогнозы - это пальцем в небо. Но можно утверждать однозначно, что урожай будет ниже, чем полученный в 2024 году, потому что какой-то из рисков так или иначе сработает. Если риски не сработают, то, в лучшем случае, он будет примерно на уровне прошлого года - 125 млн тонн. Больше он уже по определению не может быть", - заявил он на пресс-конференции.

По его словам, есть целый комплекс факторов, которые ведут к снижению урожая. В их числе он, в частности, назвал падение технологичности зернопроизводства. "Это уже работает как факт - меньшая урожайность при том же уровне посевов", - сказал он. Опасения вызывает и квотирование импорта семян. "Прошлый урожай мы получили в условиях, когда еще только введены были квоты на ввоз импортных семян. Все знали, что они будут, поэтому затащили семян по максимуму и сформировали запасы. В этом году никаких запасов (импортных семян - ИФ) нет, запас прочности резко растаял, - сказал глава союза. - В семенном фонде однозначно приоритет на отечественную генетику. А она просто по урожайности дает результат на 20-30% ниже".

"Если в прошлом сезоне это был не очень большой по масштабу фактор, который влиял на 30-40% урожая максимум, то теперь это будет влиять на 70% урожая, потому что объем квот не даст больше", - добавил он.

Комментируя ситуацию с состоянием озимых, Злочевский заявил, что данные о 37% посевов, находящихся в плохом состоянии - "это много, но это не приговор, это пока уровень риска, который повис над этим урожаем". "Вот снег сошел, тепло, вегетация возобновилась. С одной стороны, это хорошо, потому что снег пополнил влагозапас, и это дает подпитку растениям. Но вегетация неактивная, поскольку температуры недостаточно положительные, растения в спящем виде, хотя при этом они укрепляются, выживаемость получше становится в текущих условиях, - сказал он. - Но опасность могут представлять морозы в более 20 градусов, "хотя синоптики их пока не обещают". "Вроде все будет укладываться в минус 15 градусов, а это не страшно, это не смертельно при нынешнем состоянии", - пояснил он.

При этом глава союза напомнил, что средний показатель по доле плохих посевов в озимых площадях составляет 7%. "Но было и 15%, а в критичные годы доходило до 20%", - добавил он.

Вместе с тем Злочевский отметил, что "сошедший снег дает еще кучу рисков всяких". Например, сейчас в некоторых районах Поволжья на полях образуется ледяная корка. "Во-первых, при определенных условиях она может просто перерезать стебель растения, оно перестает питаться и гибнет. Во-вторых, под нею может начаться гибельное для урожая выпревание посевов", - сказал он.

Кроме того, снег, который таял по весне, давал растениям огромное количество влаги, "которая является транспортером, доносит через стебель растения к листочкам все питательные вещества". "Поэтому сейчас самый главный вопрос - с каким влагозапасом мы подойдем к весне, это дамоклов меч, который висит над растениями", - заявил Злочевский.